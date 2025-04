Ilrestodelcarlino.it - Robert Lewis risponde all'esclusione dalla Vigor Senigallia: "Nessuna inadempienza"

Non si fa attendere la risposta di. L’avvocato statunitense, sino a qualche ora fa ceo della, replica alle dichiarazioni del Presidente Franco Federiconi e dell’amministratore delegato Luca Meggiorin. L’assemblea dei soci ha infatti esclusosocietà senigalliese, Federiconi e Meggiorin hanno motivato la decisione affermando testualmente: "L’deriva dal fatto chenon ha ottemperato a degli impegni presi". Questo quanto affermato dall’attuale dirigenza, ma perle cose sono andate diversamente e replica: "Intendo precisare con fermezza che non coral vero quanto affermato in merito a una mia presuntanei confronti della società, nella mia qualità di socio - spiega in una lettera -. Nel corso della mia partecipazione societaria, ho sempre adempiuto puntualmente e con trasparenza a ogni obbligo assunto, contribuendo attivamente al sostegno finanziario dellamediante l’immissione di risorse economiche personali".