De Crescenzo | La politica? Boccia mi fa scuola Come reagisce Del Debbio

Rita De Crescenzo, l'influencer dell' "operazione Roccaraso" che è scesa in piazza con il Movimento 5 Stelle "per dire stop alle armi", non si tira indietro e, anzi, conferma la sua intenzione di scendere in politica. Ospite a Dritto e rovescio, il talk-show di politica e di attualità di Rete 4, De Crescenzo rilancia il progetto e ribadisce che vuole candidarsi: "Sì, sì", dice a Paolo Del Debbio. A quel punto il conduttore prova a capire meglio: "E con quale partito?". "È una sorpresa", replica l'influencer con 2 milioni di follower su TikTok, sorridendo e pronunciando una frase che, a suo dire, dovrebbe suonare Come un indizio: "Avete visto che sto frequentando la signora Boccia (Maria Rosaria, ndr)? Ecco, lei mi sta facendo scuola", ammette. Il giornalista non si trattiene e commenta: "Oddio!".

