Lanazione.it - Festival delle neuroscienze: doppio appuntamento con il professor Alessandro Rossi

Arezzo, 11 aprile 2025 –con ilIl 15 aprile ad Arezzo e il 30 aprile a Montevarchi Edizione 2025 del, promosso da CRT e Fondazione Gianfranco Salvini con il patrocinio della Regione Toscana. Due gli appuntamenti. Il 15 aprile nell’oratorio Madonna del Duomo in via Oberdan ad Arezzo e il 30 aprile nella biblioteca dell’Isis di Montevarchi. Protagonista dei due incontri il, neuroscienziato dell’università di Siena; Direttore scientifico della Fondazione Salvini e componente del Consiglio d’amministrazione della CRT. Temasue relazioni, in programma alle ore 10: “Esplorando le relazioni tra cervello umano e fisica quantistica”. L’principale delè in calendario il 23 maggio in Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno.