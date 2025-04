Gravidanzaonline.it - Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un figlio: l’annuncio social con gender reveal

edhanno finalmente svelato il loro dolce segreto: presto diventeranno genitori!, condiviso suicon un video emozionante, ha mostrato il momento esatto in cuiha rivelato addi essere incinta, seguito dalle prime ecografie e da un baby shower intimo con coriandoli azzurri.La coppia, da sempre molto riservata sulla propria vita privata, ha voluto coinvolgere i fan in questo momento speciale, condividendo l’emozione e la gioia della dolce attesa.Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un Mini Dama in arrivoooo!!!,hanno scritto su Instagram.Nel video si vedevisibilmente commosso, mentre abbracciae guarda per la prima volta le immagini del piccolo.Ilha confermato che si tratta di un maschietto, accogliendo un’ondata di auguri da parte di amici e colleghi come Clarissa Marchese, Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli e tanti altri.