Ho la Sla L’annuncio dell’attore fan sconvolti | La famiglia è già al mio fianco

Negli ultimi trent’anni ha attraversato generi e produzioni, dalla televisione al grande schermo, diventando uno dei volti più riconoscibili di Hollywood. Il suo volto è comparso in serie cult come Streghe, Grey’s Anatomy ed Euphoria, e in film di successo come Io & Marley, X-Men – Conflitto finale e Burlesque. Un percorso artistico costante e versatile, che lo ha visto evolvere senza mai perdere il favore del pubblico. In questi giorni, è atteso nuovamente sul set per iniziare le riprese della terza stagione di Euphoria, uno dei titoli che negli ultimi anni ha rilanciato la sua carriera sotto i riflettori della nuova generazione.Ma proprio mentre si prepara a tornare sul piccolo schermo, Eric Dane ha deciso di condividere una notizia personale che ha colpito i fan e l’intera industria cinematografica.