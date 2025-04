Lortica.it - L’Italia del salto ostacoli si accende: al via l’Arezzo Champions Tour e il debutto del Versilia Horse Show

Due eventi, un’unica regia e tanta ambizione:Equestrian Centre firma una primavera da protagonista nel panorama equestre internazionale con la nuova edizione dele l’attesissimodel, in programma dal 9 all’11 maggio a Camaiore.Il patron Riccardo Boricchi, affiancato da Marco Di Paola e Carlo Bernardini, presenterà ufficialmente i due appuntamenti questa sera durante la cena di gala negli impianti di San Zeno, alla presenza di autorità, cavalieri, amazzoni e ospiti d’eccezione del mondo equestre.Intanto, i riflettori si accendono sulla tappa inaugurale del(ICT), che prende il via oggi proprio ad Arezzo, in concomitanza con l’ultima settimana del Toscana. Giunto alla quinta edizione, il circuito è ormai un punto di riferimento nelitaliano, capace di unire sport di alto livello e opportunità di business.