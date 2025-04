Lapresse.it - New York, elicottero caduto nell’Hudson: vittime sono dirigente Siemens e famiglia

A Newunnel fiume Hudson:5 turisti spagnoli, oltre al pilota, ledell’incidente avvenuto ieri pomeriggio nella Grande Mela. Si tratta deldellaAgustin Escobar, sua moglie Mercè Camprubí Montal, global manager di una società di tecnologia energetica, e i tre figli, oltre al pilota. Lo ha detto all’Associated Press una persona informata sulle indagini. Escobar ha lavorato per l’azienda tecnologicaper più di 27 anni, più recentemente come global CEO per le infrastrutture ferroviarie pressoMobility, secondo il suo account LinkedIn. Alla fine del 2022 è diventato per un breve periodo presidente e CEO diSpagna. Escobar dal 2023 era anche vicepresidente della Camera di Commercio Tedesca per la Spagna. Camprubí Montal ha lavorato a Barcellona, in Spagna, per la società di tecnologia energeticaEnergy per circa sette anni, anche come responsabile della commercializzazione e della digitalizzazione, secondo il suo account LinkedIn.