Lanazione.it - I laboratori residenziali in programma a Kilowatt Festival 2025

Arezzo, 11 aprile– È nel DnA dell’Associazione CapoTrave/creare opportunità di formazione per artiste, artisti e per un più ampio pubblico, durante l’annuale edizione del, e non soltanto: quest’anno ci sono 3ine la Summer School gratuita che esplora le declinazioni del digitale nelle performing arts. From Broadway to Epidaurus (dal 12 al 18 luglio), sarà ilo condotto dal coreografo e danzatore Marco D’Agostin, artista associato del Piccolo Teatro di Milano, già vincitore di due Premi Ubu (nel 2018 e 2023), del Premio Riccione Speciale per l’innovazione drammaturgica nel 2023 e del Premio Hystrio Corpo a Corpo nel 2024. La drammaturgia della luce per la danza (dal 12 al 19 luglio) sarà tenuto da Gianni Staropoli, tra i più rinomati light designer della scena teatrale e coreutica italiana, già vincitore di due Premi UBU (nel 2017 e 2019), e il regista e formatore teatrale Michelangelo Bellani, co-fondatore de La società dello spettacolo.