Poncho pantaloni neri e niente zucchetto | il Papa a sorpresa in chiesa senza abito bianco non piace a tutti

Papa Francesco è entrato nella basilica di San Pietro in carrozzina e indossando Poncho, pantaloni neri e niente zucchetto. L'abbigliamento non ha convinto tutti. Per molti però ha rappresentato la sua umiltà e la sua voglia di confondersi tra la gente. Leggi su Fanpage.it Francesco è entrato nella basilica di San Pietro in carrozzina e indossando. L'abbigliamento non ha convinto. Per molti però ha rappresentato la sua umiltà e la sua voglia di confondersi tra la gente.

Poncho, pantaloni neri e niente zucchetto: il papa a sorpresa in chiesa senza abito bianco non piace a tutti. Papa Francesco nella basilica di San Pietro, la visita a sorpresa: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto. Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto (per non dar. Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto (per non dare nell'occhio). Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto. Radio DeeJay e Riccione, è rottura: stop agli eventi estivi. Il rammarico di Linus. «Vieni a Pesaro». Ne parlano su altre fonti

Poncho, pantaloni neri e niente zucchetto: il papa a sorpresa in chiesa senza abito bianco non piace a tutti - Papa Francesco è entrato nella basilica di San Pietro in carrozzina e indossando poncho, pantaloni neri e niente zucchetto ... (fanpage.it)

Papa Francesco a sorpesa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto per non dare nell'occhio - Le ultime immagini video di Papa Francesco - ripreso stamattina da qualche turista – mentre era in basilica per il secondo blitz nell'arco di ... (msn.com)

Bergoglio torna a San Pietro con il poncho e i pantaloni - Un piccolo passo avanti ieri pomeriggio per papa Francesco, che è comparso all’improvviso all’interno di San Pietro. Era in sedia a rotelle e indossava un abbigliamento decisamente insolito per un Pon ... (ilfattoquotidiano.it)