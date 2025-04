Donald Trump le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul momento perfetto per comprare | chi ci ha guadagnato?

presidente rassicurare i mercati" Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump, le scelte del presidente sui dazi e quel tweet sul "momento perfetto per comprare": chi ci ha guadagnato? Leggi su Tgcom24.mediaset.it I democratici promettono battaglia con il senatore della California Adam Schiff che ha chiesto un'indagine per accertare se l'inquilino della Casa Bianca non abbia alterato le Borse per effettuare operazioni a proprio vantaggio. Dallo Studio Ovale la replica: "E' responsabilità delrassicurare i mercati"

