Netflix celebra il Made in Italy con una collection di capolavori del cinema italiano

cinema Made in Italy”: un omaggio alla storia, ai maestri e all’identità del cinema italianoIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Netflix lancia una nuova collezione esclusiva per celebrare il meglio del cinema italiano. Dal 15 aprile al 15 maggio 2025, sulla piattaforma sarà disponibile “Il Grande cinema Made in Italy”, una raccolta di film iconici che hanno definito la cultura, lo stile e l’identità dell’Italia nel mondo. I capolavori restaurati di Roberto Rossellini per la prima volta su NetflixTre autentici monumenti del neorealismo italiano approdano per la prima volta su Netflix, in versione restaurata:“Roma città aperta” (1945), in occasione dell’80° anniversario“Paisà” (1946)“Germania anno zero” (1948)Film che hanno fatto la storia del cinema mondiale, firmati dal maestro Roberto Rossellini. Dailyshowmagazine.com - Netflix celebra il Made in Italy con una collection di capolavori del cinema italiano Leggi su Dailyshowmagazine.com Dal 15 aprile al 15 maggio, arriva “Il Grandein”: un omaggio alla storia, ai maestri e all’identità delIn occasione della Giornata Nazionale delinlancia una nuova collezione esclusiva perre il meglio del. Dal 15 aprile al 15 maggio 2025, sulla piattaforma sarà disponibile “Il Grandein”, una raccolta di film iconici che hanno definito la cultura, lo stile e l’identità dell’Italia nel mondo. Irestaurati di Roberto Rossellini per la prima volta suTre autentici monumenti del neorealismoapprodano per la prima volta su, in versione restaurata:“Roma città aperta” (1945), in occasione dell’80° anniversario“Paisà” (1946)“Germania anno zero” (1948)Film che hanno fatto la storia delmondiale, firmati dal maestro Roberto Rossellini.

