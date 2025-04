Sport.quotidiano.net - Leonardo Cialini trionfa alla Race 4° Stormo di Grosseto

(Uisp Chianciano) batte il favorito Jacopo Boscarini dell’Atletica Costa d’Argento, e conquista la4°. Un grande successo per la quarta prova del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, la tradizionale corsa all’interno dell’aeroporto diorganizzata dall’Asd 4°, con 180 atleti al via. A fare gli onori di casa c’era anche il comandante del 4°, Davide Dentamaro. "E’ stata una giornata di festa – afferma il colonnello – con una grande partecipazione per un evento che si ripete da anni. E’ davvero bello vedere così tanta gente appassionata allo sport, che incarna quei valori principe che accomunano l’azione delle donne e degli uomini del 4°: collaborazione, sacrificio, traguardo che si raggiunge solo attraverso l’impegno". In gara ha tenuto banco il duello-Boscarini, separati da una manciata di secondi, che si è risolto all’ultimo chilometro con un allungo poderoso del corridore della Uisp Chianciano, che bissa il successo all’aeroporto grossetano ottenuto nel 2019.