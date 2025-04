Non voleva che sapessero | Ilaria Sula il fragile castello di bugie sugli studi di Mark Samson

Ilaria Sula, studentessa della Sapienza, si cela un intreccio di insicurezze, bugie e manipolazioni. Il presunto colpevole, Mark Samson, coetaneo e compagno della giovane, avrebbe ucciso Ilaria per proteggere una realtà fittizia costruita con ossessiva determinazione: quella di uno studente modello, figlio di una famiglia benestante e pienamente realizzato. Nulla di tutto questo era vero.Secondo gli atti giudiziari, Mark era in forte ritardo con gli esami universitari, ma viveva questa situazione come un fallimento devastante. Quando Ilaria, che frequentava con profitto l'università, gli ha chiesto di mostrarle i suoi voti, la tensione è esplosa. «Ha sempre avuto un'ansia da prestazione, soprattutto verso i genitori», ha spiegato il giudice per le indagini preliminari, riportando anche le dichiarazioni della madre del ragazzo, contraria alla relazione con Ilaria.

Ilaria Sula, l'interrogatorio di Mark Samson: "Voleva lasciarmi e io l'ho uccisa". "Non voleva che sapessero": Ilaria Sula, il fragile castello di bugie sugli studi di Mark Samson.

