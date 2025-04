Thesocialpost.it - ReArm, il centrodestra fa un passo indietro? “Maggioranza spaccata”

A Montecitorio è in corso il dibattito sulle sei mozioni relative al piano di riarmo europeo, conosciuto come. L’intervento del deputato leghista Simone Billi scatena l’immediata reazione dell’opposizione e l’imbarazzo nella. “Noi ci opponiamo fermamente a questi 800 miliardi di debiti”.?Stefano Graziano (Pd), capogruppo in Commissione Difesa, è netto: “In un’altra epoca si sarebbe andati al Quirinale a fare una verifica di governo. C’è un problema serio nella”. Il voto espresso nei giorni scorsi a Strasburgo aveva già anticipato le tensioni interne al. Forza Italia ha votato a favore del piano, la Lega ha detto no, mentre Fratelli d’Italia ha scelto la via dell’astensione. Una frattura evidente, ora riflessa anche nella gestione del dibattito alla Camera.