Lanazione.it - Corteo per i referendum da Bibbiena a Soci: come cambia la circolazione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 aprile 2025 –per idalaTra le 13.45 e le 16 di sabato 12 aprile La Prefettura di Arezzo ha emesso un’ordinanza di sospensione temporanea dellasulla regionale 71 nel tratto train occasione delorganizzato dalla Cgil per sostenere i 5. E’ in programma dalle ore 13.45 alle ore 16 di sabato 12 aprile La sospensione sarà quindi lungo il seguente percorso:– via Palazzetto – dall’intersezione in uscita di Via Rignano, fino alla SR 71 e dal Km 180+350 della SR 71 fino alla Loc., intersezione con via Fiorentina Km. 183+950). Durante la sospensione temporanea della: - sono vietati il transito, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo estraneo alla manifestazione, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dall’evento; - è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dall’evento; - è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade e da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal concerto di arrestarsi rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; - gli organizzatori predisporranno un idoneo servizio in corrispondenza delle intersezioni stradali, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della chiusura temporanea della