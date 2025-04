Samuele muore in moto a 19 anni mentre andava a scuola | dolore a San Donaci

Samuele Tondo, il 19enne originario di San Donaci deceduto nella mattinata di giovedì 10 aprile in un incidente stradale sulla provinciale tra Brindisi e San Pietro Vernotico. Il ragazzo, studente dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ferraris-De Marco-Valzani", si stava recando a scuola in sella alla sua Yamaha 600, intestata alla madre, quando si è scontrato violentemente con un furgone che trasportava braccianti agricoli.L'impatto, avvenuto durante una manovra di svolta del furgone, è stato devastante: Samuele è stato sbalzato dalla moto, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Diversi automobilisti e autisti Stp hanno allertato i soccorsi, giunti sul posto con ambulanza e auto medica. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

