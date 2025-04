Femminicidio Ilaria Sula lettera di Samson a famiglia La risposta | Scuse non accettate

Ilaria Sula (CHI ERA) e sul cellulare di Mark Samson ulteriori elementi da aggiungere al già "granitico" impianto accusatorio a carico del 23enne accusato del Femminicidio della studentessa originaria di Terni. L'indagine viaggia veloce dopo la confessione fiume di Samson e l'assunzione di responsabilità, per quanto riguarda il concorso nell'occultamento del cadavere, da parte della madre del giovane. Restano, comunque, da chiarire alcuni aspetti su quanto avvenuto dopo la scomparsa della giovane, il 25 marzo scorso. Intanto, questa mattina, dalle 10.45, la famiglia di Sula incontra la stampa. Tg24.sky.it - Femminicidio Ilaria Sula, lettera di Samson a famiglia. La risposta: "Scuse non accettate" Leggi su Tg24.sky.it Arriveranno dalla perizia disposta dalla Procura di Roma sui dispositivi di(CHI ERA) e sul cellulare di Markulteriori elementi da aggiungere al già "granitico" impianto accusatorio a carico del 23enne accusato deldella studentessa originaria di Terni. L'indagine viaggia veloce dopo la confessione fiume die l'assunzione di responsabilità, per quanto riguarda il concorso nell'occultamento del cadavere, da parte della madre del giovane. Restano, comunque, da chiarire alcuni aspetti su quanto avvenuto dopo la scomparsa della giovane, il 25 marzo scorso. Intanto, questa mattina, dalle 10.45, ladiincontra la stampa.

Femminicidio Ilaria Sula, lettera di Samson a famiglia. La risposta: "Scuse non accettate". Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: “Scusatemi". La risposta: “Non accettiamo scuse". Omicidio Ilaria Sula, nuovo sopralluogo a casa Samson. Un complice avrebbe aiutato Mark a nascondere il cadavere. Femminicidio Sula, l’omicida vuole scrivere una lettera alla famiglia di Ilaria: “Chiedo perdono”. Femminicidio Sula, Mark Samson in una lettera: "Non l'ho rispettata, non posso sfuggire a ciò che ho fatto". Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: "Scusatemi per atroce delitto". Ne parlano su altre fonti

