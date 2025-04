Milleunadonna.it - Karla Sofia Gascon: “Ecco la verità su quei tweet razzisti. Vivo ancora con mia moglie”

Leggi su Milleunadonna.it

Sofía Gascón è stata tanto vicina all’Oscar da poterlo sfiorare ma la statuetta, e il consenso che quel premio accompagna, sono svaniti in poche ore mentre le luci di Hollywood le rovinavano addosso. Oggi che è a Roma per registrare una puntata di Paradise, il programma di Pascal Vicedomini in onda venerd&igr.