Forlì vicino alla promozione in Serie C | domenica decisiva contro Piacenza

La matematica non è un’opinione e suggerisce che già, espugnando, ilpotrebbe festeggiare il ritorno inC, dopo 8 interminabili anni vissuti nella polvere dei dilettanti. Certo, è un’eventualità remota, ma nel calcio tutto è possibile, anche che il Ravenna, secondo della classe, ceda in casa dinanzidisperazione del fanalino di coda Fiorenzuola, renitente all’idea di sprofondare nell’abisso dell’Eccellenza, come certificato dagli ultimi due acuti consecutivi. Meglio comunque badare al proprio orticello. Ed è una dolce attesa quella del Galletto che, laddove non avesse dovuto ingaggiare un prolungato braccio di ferro con gli acerrimi cugini, gli unici capaci di reggere (almeno fino al derby di ritorno, perso 3-2 al ‘Morgagni’) i ritmi indiavolati della banda Miramari, avrebbe archiviato il discorsocon congruo anticipo.