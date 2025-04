Linkiesta.it - La coalizione dei volenterosi pretende più garanzie da Donald Trump

Giovedì 10 aprile, a Bruxelles, si è tenuto un vertice con i ministri della Difesa di circa trenta Paesi appartenenti alladei. Le discussioni, secondo l’agenzia Reuters, si sono concentrate sulla creazione di una «forza di rassicurazione», ossia un contingente militare multinazionale da inviare in Ucraina dopo il cessate il fuoco. John Healey, segretario alla Difesa del Regno Unito, ha detto che «insieme stiamo lavorando come un’unica entità, pronti a garantire il futuro dell’Ucraina in seguito a qualsiasi accordo di pace». Secondo Healey, ladei– guidata da Regno Unito e Francia e composta principalmente da Paesi europei – punta a «mettere l’Ucraina nella posizione più solida possibile, a proteggere la sua sovranità e a scoraggiare qualsiasi ulteriore aggressione russa».