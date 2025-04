Metropolitanmagazine.it - Lusso: i fondamentali del luxory

Ilriporta all’attenzione dei grandi brand l’abito in tutte le sue forme, i suoi tessuti, ed anche il suo corpo. Questo muta continuamente per il luxury e si avvicina al pubblico in nuovi tagli e modelli che narrano la società contemporanea. I tempi contemporanei ridefiniscono il percorso del prodotto e con loro i suoi ‘’’’ rimangono gli stessi nella storia.: alla base dell’abitoIl movimento di crescita delriguarda l’abito e della sua forma produttiva. Questo è da rintracciare in una fase di produzione continua che vede l’abito innovarsi. La tradizione però serve a consolidare i cosiddetti capisaldi della produzione. Sono loro che permettono all’abito di rimanere riconoscibile.I brand e il loroI brand si muovono in uno spazio in continua modernizzazione.