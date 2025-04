Iodonna.it - Ci sarà Mario Martone con il suo "Fuori" a rappresentare l'Italia in concorso al prossimo festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio

Roma, 10 apr. (askanews) – Cicon il suo “” al’inaldi, che sidal 13 al 24. Il film è interpretato da Valeria Golino, nel ruolo della scrittrice Goliarda Sapienza, insieme a Matilda De Angelis ed Elodie. Due altri filmni saranno nella sezione Un certain regard, “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai. Leggi anche › Tutti i film deldi2025: annunciato il programma e gli ospiti. Unicono inGrande attesa aper il ritorno,, di Tom Cruise con il suo nuovo film “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, e per Robert De Niro, a cui verrà consegnata la Palma d’oro onoraria proprio nel giorno d’apertura.