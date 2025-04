Usa-Panama ok truppe Usa vicino Canale

truppe a Panama per addestramento, esercitazioni e altro, nei pressi del Canale, grazie a un accordo congiunto di cui riferisce l'agenzia di stampa France Presse. Le truppe Usa sono già partite, ha anticipato il presidente Trump in una riunione governativa."Abbiamo dislocato molte truppe e occupato aree che prima non avevamo", ha detto con il segretario alla Difesa Hegseth, rientrando da una visita ufficiale a Panama. La mossa è contro l'eccessiva influenza cinese sul Canale, denunciata dagli Usa. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.47 Gli Usa potranno schierare

