Federica Pellegrini il doping e Sinner | Trattato diversamente da tutti gli altri è difeso a prescindere

Dalla Hall of Fame del nuoto alla tv, da Ballando con le stelle ai libri fino al ruolo di membro della Commissione atleti del Cio (Comitato internazionale olimpico): nell’agenda diè difficile trovare spazi vuoti. Soprattutto per parlare di vecchi dissidi, come il nuotatore Thomas Ceccon, per cui la Divina «non vale niente» o l’ex fidanzato Filippo Magnini: «Parliamo d’altro, andiamo avanti». Su Jannik, e sul caso diche ha coinvolto il numero uno del tennis mondiale, la 36enne ha molto da dire. Come ex atleta e come rappresentante olimpica: «Vieneda, a. Ma la sua vicenda è stata trattatarispetto al 99% dei casi», ha detto ad Alessandra Retico in un’intervista concessa a Repubblica. «Perché il casodeve essere diverso? Questa è la mia domanda».