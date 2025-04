Sparisce dopo la condanna a 10 anni | arrestato latitante a Foresto Sparso

condanna pesante nei suoi confronti, ha scelto la via della fuga. G.D., 61 anni, originario di Foresto Sparso (Bergamo), era agli arresti domiciliari quando, nel giugno 2023, è scomparso nel nulla. Il cumulo di reati, tra cui falsa attestazione a pubblico ufficiale, corruzione e favoreggiamento della prostituzione, gli era costato una condanna definitiva a dieci anni, quattro mesi e sedici giorni. Reati commessi tra il 2012 e il 2020, tra le province di Bergamo e Savona, che lo avevano messo nel mirino della giustizia. Ma quando la sentenza stava per arrivare, G.D. ha fatto perdere le sue tracce, lasciando dietro di sé solo interrogativi.Per quasi due anni, le forze dell'ordine hanno cercato invano il latitante, ipotizzando un allontanamento da Foresto.

