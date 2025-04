Pedro a LSC | Europa League? Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno Derby? Servono tutti i tifosi

Europa League cadendo per 2-0 contro i norvegesi del Bodo Glimt. A margine della partita, l’attaccante Pedro ha parlato ai microfoni di LSC: PAROLE – «Partita difficile oggi per noi, non Abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi, potevamo far meglio. Abbiamo . Calcionews24.com - Pedro a LSC: «Europa League? Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno. Derby? Servono tutti i tifosi» Leggi su Calcionews24.com Brutta sconfitta per la Lazio di Baroni che si ferma nella corsa verso la finale di UEFAcadendo per 2-0 contro i norvegesi del Bodo Glimt. A margine della partita, l’attaccanteha parlato ai microfoni di LSC: PAROLE – «Partita difficile oggi per noi, nongiocato. Il campo non deve essere un alibi, potevamo far meglio.

Pedro a LSC: "Sarà una settimana tosta, ci vorrà una Lazio concentrata come un politico in campagna elettorale". Bodo/Glimt-Lazio, Pedro a LSC: “Saremo concentrati. Per passare il turno…”. Pedro a LSC: "Europa League? Bellissimo il nuovo format. Riguardo il gioco di Baroni...". Ajax-Lazio, Pedro a LSC: “Questo stadio è molto tosto. Dobbiamo essere…”. Twente-Lazio, Isaksen a Sky Sport: “L’anno scorso per me è stato difficile, quest’anno sento la fiducia dell’allenatore”. Meet e Greet | Le parole di Gila, Pedro, Benoit e Martinovic. Ne parlano su altre fonti

Pedro a LSC: «Sarà una settimana forte, servirà una Lazio concentrata» - L’attaccante della Lazio ha presentato la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt a pochi istanti dal fischio di inizio L’attaccante della Lazio, Pedro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ... (lazionews24.com)

Pedro, la delusione dello spagnolo su LSC: «Partita difficile oggi per noi, non abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi…» - Pedro, ala spagnola in forza alla Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di LSC: le sue parole piene d’amarezza Sconfitta dolorosa per la Lazio che si ferma nella propria corse verso l ... (lazionews24.com)

Bodo/Glimt-Lazio, Pedro a LSC: “Saremo concentrati. Per passare il turno…” - Le dichiarazioni del calciatore biancoceleste, intervenuto prima del fischio di inizio del match direttamente dal campo dell'Aspmyra Stadion ... (msn.com)