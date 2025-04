Napoli blitz della Guardia di Finanza nei bar social | cannabis superalcolici ai minori e slot illegali

della Guardia di Finanza di Napoli nei luoghi frequentati dai giovanissimi e monitorati anche attraverso i social. I militari del Comando Provinciale partenopeo hanno avviato un'attività di osservazione delle piattaforme più diffuse tra i ragazzi – come Facebook, Instagram e TikTok – diventate, oltre che luoghi di aggregazione virtuale, anche canali di promozione .L'articolo Napoli, blitz della Guardia di Finanza nei bar "social": cannabis, superalcolici ai minori e slot illegali Teleclubitalia.

