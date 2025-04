Ilrestodelcarlino.it - Robert Lewis e Vigor Senigallia: addio tra polemiche nel calcio italiano

A quanto pare il rapporto frae ilnon riesce proprio a decollare. Dopo la separazione non proprio amichevole col Cesena anche al’ex co presidente e amministratore delegato del Cavalluccio ha avuto vita assai breve e adesso sta andando in scena unche sta facendo discutere e che sembra destinato a lasciare una scia polemica. L’avvocato arrivato dagli Stati Uniti era entrato nella società marchigiana meno di un anno fa acquisendo oltre il 50% delle quote con l’ambizione di rendere più solida la struttura del club che milita nel girone F della serie D, l’idilio però ha avuto vita breve. In una conferenza stampa alla quale erano presenti gli altri soci della, il presidente Franco Federiconi pur senza entrare molto nel merito ha spiegato così i motivi della rottura: "Laha esclusodalla società per non aver ottemperato agli impegni presi, una possibilità prevista dal nostro statuto".