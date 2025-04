Virtus Bologna sfida Barcellona in Eurolega | ultima chance per brillare

ultima giornata in campo, primo incontro, vis a vis, sui tavoli dell’Eurolega. E’ una Virtus impegnata su due fronti quella volata ieri a Barcellona. Questa sera alle 20.30 (diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno) la formazione di Dusko Ivanovic, che ieri nel tardo pomeriggio ha svolto l’allenamento di rifinitura, scenderà in campo al Palau Blaugrana, teatro del confronto con il Barcellona. Bianconeri senza più nulla da chiedere a questa campagna Europea, ma reduci dalle vittorie con Alba Berlino e Milano e vogliosi di ben figurare anche in questa ultima presenza continentale, Barcellona che invece ha ancora tanto da dire e che in base al risultato di oggi, concatenato con quelli proveniente dagli altri campi, potrebbe conquistarsi l’accesso diretto ai playoff. Avversaria non al meglio delle condizioni, ma che spinta dall’ex Punter cercherà di far proprio il confronto. Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna sfida Barcellona in Eurolega: ultima chance per brillare Leggi su Sport.quotidiano.net giornata in campo, primo incontro, vis a vis, sui tavoli dell’. E’ unaimpegnata su due fronti quella volata ieri a. Questa sera alle 20.30 (diretta tv su Sky Sport, Dazn e radio su NettunoUno) la formazione di Dusko Ivanovic, che ieri nel tardo pomeriggio ha svolto l’allenamento di rifinitura, scenderà in campo al Palau Blaugrana, teatro del confronto con il. Bianconeri senza più nulla da chiedere a questa campagna Europea, ma reduci dalle vittorie con Alba Berlino e Milano e vogliosi di ben figurare anche in questapresenza continentale,che invece ha ancora tanto da dire e che in base al risultato di oggi, concatenato con quelli proveniente dagli altri campi, potrebbe conquistarsi l’accesso diretto ai playoff. Avversaria non al meglio delle condizioni, ma che spinta dall’ex Punter cercherà di far proprio il confronto.

