La Vis in lotta per i playoff | sfida serrata con Arezzo e Pineto

Arezzo che dal Pineto. Se i toscani, nel recupero della trentaquattresima giornata, imponendosi a Pescara per 1-0 (grazie a una rete al novantatreesimo di Tavernelli) hanno finalizzato il sorpasso sui pesaresi, portandosi a +2; il Pineto a -1 è pronto a mettere la freccia. A separare gli uomini di Stellone dalla fase playoff, ci saranno tre compagini ormai certe di un posto ai playout. Lucchese, Milan Futuro e Spal si ritrovano nel medesimo ordine accodate dal sedicesimo al diciottesimo posto. Sport.quotidiano.net - La Vis in lotta per i playoff: sfida serrata con Arezzo e Pineto Leggi su Sport.quotidiano.net Una medaglia di legno ambita come l’ oro. La Vis, a tre giornate dalla fine, si è infatti ritrovata all’ interno di un labirinto. Abituata per tutto l’arco della stagione a stazionare tra il quarto e la quinto posto, ad una considerevole distanza dalle inseguitrici, a causa del cospicuo rallentamento delle ultime nove partite, in cui ha raccolto otto punti, si è vista raggiungere sia dall’che dal. Se i toscani, nel recupero della trentaquattresima giornata, imponendosi a Pescara per 1-0 (grazie a una rete al novantatreesimo di Tavernelli) hanno finalizzato il sorpasso sui pesaresi, portandosi a +2; ila -1 è pronto a mettere la freccia. A separare gli uomini di Stellone dalla fase, ci saranno tre compagini ormai certe di un posto ai playout. Lucchese, Milan Futuro e Spal si ritrovano nel medesimo ordine accodate dal sedicesimo al diciottesimo posto.

