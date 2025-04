Juventus Lecce il tecnico Tudor riparte dalle sue certezze | le possibili scelte per la sfida di Serie A

Juventus Lecce, l’allenatore bianconero Tudor riparte dalle sue grandi certezze: le possibili scelte per la sfida di Serie A di sabato Sabato 12 aprile 2025, l’Allianz Stadium sarà il teatro della sfida tra Juventus e Lecce, valida per la 32^ giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Igor Tudor, secondo quanto riportato . Calcionews24.com - Juventus Lecce, il tecnico Tudor riparte dalle sue certezze: le possibili scelte per la sfida di Serie A Leggi su Calcionews24.com , l’allenatore bianconerosue grandi: leper ladiA di sabato Sabato 12 aprile 2025, l’Allianz Stadium sarà il teatro dellatra, valida per la 32^ giornata diA, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Igor, secondo quanto riportato .

Orario conferenza stampa Igor Tudor alla vigilia di Juventus-Lecce. Conferenza stampa Tudor pre Juve Lecce: le sue dichiarazioni. Juve-Lecce, Tudor e l'attacco pesante: potenziale devastante da sbloccare. Orario conferenza stampa Igor Tudor alla vigilia di Juventus-Lecce. Juventus-Lecce, occasione d’oro per Tudor. I pronostici di Netwin. Kolo Muani o Vlahovic, chi gioca Juventus-Lecce: la scelta di Tudor. Ne parlano su altre fonti

Juventus-Lecce, Tudor studia mosse a sorpresa in formazione: Cambiaso e non solo - Juventus-Lecce, Igor Tudor studia mosse a sorpresa in formazione: Andrea Cambiaso e non solo (LaPresse) – JMania.it Kolo Muani, invece, potrebbe giocare per la prima volta dall’inizio con Dusan ... (jmania.it)

Infortunio Mbangula, problemi per Tudor: cosa filtra per Juventus-Lecce - Infortunio Mbangula, problemi per Tudor: cosa filtra per Juventus-Lecce (LaPresse) – JMania.it Ennesimo problema di natura fisica per la Juventus. Nella giornata di oggi, Igor Tudor, ha condotto come ... (jmania.it)

Pagina 2 | Juve-Lecce, Tudor e l'attacco pesante: potenziale devastante da sbloccare - L'analisi della partita che potrebbe venir fuori contro i giallorossi e le mosse dell'allenatore bianconero per sfruttare tutto il potenziale offensivo ... (tuttosport.com)