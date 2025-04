Il fuori programma che diverte la regina Camilla in visita nella scuola di Totti

Un fuori programma divertente per la regina Camilla, al suo secondo giorno a Roma. Al termine della visita nella scuola romana Alessandro Manzoni, nel quartiere Appio Latino, alla regina è stata offerta una pizza al taglio rotonda, simbolo della gastronomia romana. La regina ha ringraziato per la sorpresa.

Un gelato offerto a Camilla, fuori programma per la coppia reale a Roma per l'anniversario di nozze - Simpatico fuori programma per la Regina Camilla dopo la visita alla Camera e il discorso di Re Carlo al Parlamento riunito. durante una passeggiata tra la folla vicino Montecitorio, le viene offerto u ... (ilgiornale.it)