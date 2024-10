Sparatoria Napoli, madre ragazzo ferito: "L'ho anche denunciato per salvarlo". VIDEO (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La madre del giovane ferito durante la Sparatoria in pieno centro a Napoli, avvenuta tra il 24 e il 25 ottobre, decide di denunciare pubblicamente il grave problema che da tempo affligge la sua famiglia e suo figlio. Assistita dall'avvocato Cesare Amodio, dice senza giri di parole: "A maggio scorso l'ho denunciato. Non mi ascoltava più, era diventato aggressivo verbalmente e fisicamente. Doveva essere aiutato". Poi ritorna a quella sera nella quale, secondo le indagini, bande di giovanissimi si sarebbero affrontate in una Sparatoria. Il diciassettenne era con la vittima, un quindicenne morto tragicamente durante quella pioggia di proiettili: "Io purtroppo non so cosa sia successo quella sera - racconta - perché ho un figlio ribelle e non mi diceva ciò che faceva, lo chiamavo e riattaccava sempre". Tg24.sky.it - Sparatoria Napoli, madre ragazzo ferito: "L'ho anche denunciato per salvarlo". VIDEO Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladel giovanedurante lain pieno centro a, avvenuta tra il 24 e il 25 ottobre, decide di denunciare pubblicamente il grave problema che da tempo affligge la sua famiglia e suo figlio. Assistita dall'avvocato Cesare Amodio, dice senza giri di parole: "A maggio scorso l'ho. Non mi ascoltava più, era diventato aggressivo verbalmente e fisicamente. Doveva essere aiutato". Poi ritorna a quella sera nella quale, secondo le indagini, bande di giovanissimi si sarebbero affrontate in una. Il diciassettenne era con la vittima, un quindicenne morto tragicamente durante quella pioggia di proiettili: "Io purtroppo non so cosa sia successo quella sera - racconta - perché ho un figlio ribelle e non mi diceva ciò che faceva, lo chiamavo e riattaccava sempre".

