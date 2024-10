Sei, la svolta digitale. Servizi ambientali a portata di smartphone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vuoi smaltire un vecchio mobile ma non sai come fare? Non ricordi quando passa il camion dell’organico?Ora te lo dice l’App Iren Ambiente, applicazione operativa da ieri e a disposizione degli utenti dei 104 Comuni della Toscana Sud, serviti dal gestore unico Sei Toscana. Tutte le informazioni sui Servizi ambientali sono a portata di smartphone e tablet: la nuova App, sviluppata dal Gruppo Iren e implementata adesso con i dati locali sui sevizi forniti da Sei Toscana, che si differenziano da comune a comune, va ad informare e supportare in modo personalizzato e tempestivo gli utenti su tutte le attività legate ai Servizi di raccolta dei rifiuti sul territorio. L’app è disponibile gratuitamente per il download per sistemi Android e IOS e integra diverse funzionalità in un unico strumento. Lanazione.it - Sei, la svolta digitale. Servizi ambientali a portata di smartphone Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vuoi smaltire un vecchio mobile ma non sai come fare? Non ricordi quando passa il camion dell’organico?Ora te lo dice l’App Iren Ambiente, applicazione operativa da ieri e a disposizione degli utenti dei 104 Comuni della Toscana Sud, serviti dal gestore unico Sei Toscana. Tutte le informazioni suisono adie tablet: la nuova App, sviluppata dal Gruppo Iren e implementata adesso con i dati locali sui sevizi forniti da Sei Toscana, che si differenziano da comune a comune, va ad informare e supportare in modo personalizzato e tempestivo gli utenti su tutte le attività legate aidi raccolta dei rifiuti sul territorio. L’app è disponibile gratuitamente per il download per sistemi Android e IOS e integra diverse funzionalità in un unico strumento.

I servizi ambientali a portata di smartphone. Ecco la svolta digitale

Sei Toscana presenta la nuova applicazione per informare e supportare gli utenti in tutte le attività legate alla raccolta dei rifiuti, comune per comune .

