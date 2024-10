Schwarzenegger dà l’endorsement a Kamala Harris: “Con Trump saranno altri quattro anni di str……” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche Arnold Schwarzenegger si schiera con la vicepresidente democratica Kamala Harris contro l’ex presidente repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre negli Stati Uniti. In caso di ritorno di Trump alla Casa bianca, ha scritto l’ex governatore repubblicano della California in un lungo post sulla piattaforma social X, “saranno solo altri quattro anni di stronzate senza risultati che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e ancor più pieni di odio”. “Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidente Trump non lo farà”, ha attaccato la star di Terminator. “Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più anti-americano di quanto lo sia già stato”, ha aggiunto Schwarzenegger, secondo cui l’unico modo per voltare pagina è “votare per Kamala Harris e Tim Walz”. “Non faccio molti endorsement. Tpi.it - Schwarzenegger dà l’endorsement a Kamala Harris: “Con Trump saranno altri quattro anni di str……” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Anche Arnoldsi schiera con la vicepresidente democraticacontro l’ex presidente repubblicano Donaldalle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre negli Stati Uniti. In caso di ritorno dialla Casa bianca, ha scritto l’ex governatore repubblicano della California in un lungo post sulla piattaforma social X, “solodi stronzate senza risultati che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e ancor più pieni di odio”. “Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidentenon lo farà”, ha attaccato la star di Terminator. “Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più anti-americano di quanto lo sia già stato”, ha aggiunto, secondo cui l’unico modo per voltare pagina è “votare pere Tim Walz”. “Non faccio molti endorsement.

