Anche ottobre è volato. Siamo già a novembre e siamo pronti a vivere un mese ricco di iniziative, a partire dai primi mercatini di Natale che coloreranno la nostra provincia. Come sempre non mancheranno anche mostre, concerti, spettacoli ed eventi

Scarica l'Eppen free-press di ottobre!

Per scoprirli basta sfogliare la nostra free-press. La trovate in download gratuito su questa pagina e in allegato a L’Eco di Bergamo di oggi. La copertina di questo mese è dedicata a una ...

Scarica l’Eppen free-press di novembre!

Infine, riparte questo mese «Presente Prossimo», con tanti appuntamenti ad ingresso libero. Si partirà sabato 16 novembre ad Albino con il «Premio Strega» Edoardo Albinati e si proseguirà con Cristina ...

Gli Autori di Eppen

Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ...

