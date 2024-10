San Secondo, due cacciatori sprofondano nel fango: recuperati dall'elicottero (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' rimasto bloccato all'interno di un'area del torrente Fossaccia Scannabecco, a Portone del Pizzo, frazione di San Secondo e per recuperarlo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco di Bologna. Brutta disavventura per un cacciatore che, nella mattinata di mercoledì Parmatoday.it - San Secondo, due cacciatori sprofondano nel fango: recuperati dall'elicottero Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) E' rimasto bloccato all'interno di un'area del torrente Fossaccia Scannabecco, a Portone del Pizzo, frazione di Sane per recuperarlo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco di Bologna. Brutta disavventura per un cacciatore che, nella mattinata di mercoledì

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: San Secondo, due cacciatori sprofondano nel fango: recuperati dall'elicottero; CERVI, SAFARI NOTTURNO PER UCCIDERLI: DUE CACCIATORI DENUNCIATI; Capaccio Paestum: fauna protetta e richiami acustici, Carabinieri Forestali – Guardie Ambientali Accademia kronos, sequestro armi, denunciati 2 cacciatori in trasferta; Tour de France tra Torino e Pinerolo, cosa c'è da sapere: strade chiuse, mezzi deviati, percorsi e gara; Ricorso ambientalista: anche per 800 cacciatori brembani stagione rinviata al 2 ottobre; SECONDO TROFEO FIDC "CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE" - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale; Leggi >>>

Collegiata di San Secondo

(wikiwand.com)

Dopo le incursioni dei barbari nel IX e X secolo il corpo di san Secondo venne traslato presso la cattedrale ... da capitelli ad imitazione corinzia a doppio ordine di foglie. Due muri laterali e due ...

“Due cacciatori sono scomparsi”: l’esercitazione dei Vigili del Fuoco a Rocca San Casciano VIDEO GALLERY

(corriereromagna.it)

Nei boschi attorno a Rocca San Casciano sono entrate in azione squadre di soccorritori per simulare la ricerca di due cacciatori che non hanno fatto rientro a casa. Lo scenario nella realtà è ...

Safari notturno per uccidere cervi, due cacciatori denunciati

(ansa.it)

Due cacciatori residenti a Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola) sono stati denunciati dalla polizia provinciale del Vco durante un safari notturno a caccia di cervi. (ANSA) ...

“Due cacciatori non sono tornati a casa”: simulazione di soccorso Protezione Civile a Rocca San Casciano

(corriereromagna.it)

Video San Secondo Video San Secondo

Un agricoltore di passaggio testimonierà di avere visto il giorno prima due cacciatori scendere dalla macchina in località San Donnino, distante circa 3 km. Una successiva verifica dei Carabinieri ...