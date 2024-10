Ricercato per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti: blitz della polizia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era accusato di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. E, per questi motivi, è finito in carcere. Protagonista della vicenda un uomo, rintracciato mercoledì mattina dalla Squadra mobile di Ferrara, nei cui confronti la Procura aveva emesso un provvedimento di pene concorrenti.Iscriviti al Ferraratoday.it - Ricercato per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti: blitz della polizia Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era accusato didi. E, per questi motivi, è finito in carcere. Protagonistavicenda un uomo, rintracciato mercoledì mattina dalla Squadra mobile di Ferrara, nei cui confronti la Procura aveva emesso un provvedimento di pene concorrenti.Iscriviti al

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ricercato per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti: blitz della polizia; Ricercato per spaccio, era in libertà in zona universitaria: arrestato; Rapinatore seriale si nascondeva in città ma viene fermato dalla polizia: 30enne pluripregiudicato in manette, sarà espulso; Arrestato un Soggetto con Ordine di Carcerazione: Operazione della Polizia di Stato di Alessandria; Un'auto sospetta si aggira per il paese, un cittadino chiama il 112: ricercato arrestato dai carabinieri; Si nascondeva sotto falso nome, latitante sorpreso e arrestato dalla polizia; Leggi >>>

Rapinatore seriale si nascondeva in città ma viene fermato dalla polizia: 30enne pluripregiudicato in manette, sarà espulso

(ildolomiti.it)

BOLZANO. Pluripregiudicato e ricercato in quanto colpito da un'ordine di carcerazione per una rapina a Milano, si nascondeva a Bolzano ma è stato arrestato nella notte dalla polizia. Si tratta di un t ...

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: arrestato 54enne

(orticalab.it)

In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per contrastare lo spaccio di sostanze illegali, gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato il controllo di un individuo originario di ...

Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato 27enne

(molisenetwork.net)

CAMPOBASSO – “Arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti.” E’ accaduto a Riccia e tanto riporta un comunicato della Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise. “Nel fine settimana scorso, ...

Capaccio Paestum, rapina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: arrestato 24enne del luogo

(infocilento.it)

dal G.l.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 24enne del luogo per “rapina e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. Lo scorso 4 maggio l’uomo avrebbe ...