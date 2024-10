Renzi escluso dal campolargo in Liguria rivendica "con i veti Meloni governerà 10 anni" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - "Stracciando la nostra lista già firmata da Orlando, il centrosinistra ha stracciato la vittoria del centrosinistra in Liguria. Che follia". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a "La Stampa" in cui commenta il risultato delle elezioni regionali in Liguria. "Continuando coi veti, Giorgia Meloni governerà dieci anni. Il veto non è una categoria della politica ma un atteggiamento tardo-adolescenziale di chi non ha mai fatto gavetta politica", rileva il leader di Italia viva. Alle parole di Conte secondo cui con Iv in coalizione il centrosinistra avrebbe perso ancora più voti, Renzi replica: "ha dimezzato i voti dei Cinque stelle delle Europee e fatto perdere Orlando, ancora pontifica? Dovrebbe avere almeno il pudore di riflettere prima di dire queste frasi. Il problema in Liguria è che non c'era un centro". Agi.it - Renzi escluso dal campolargo in Liguria rivendica "con i veti Meloni governerà 10 anni" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - "Stracciando la nostra lista già firmata da Orlando, il centrosinistra ha stracciato la vittoria del centrosinistra in. Che follia". Lo dice Matteoin un'intervista a "La Stampa" in cui commenta il risultato delle elezioni regionali in. "Continuando coi, Giorgiadieci. Il veto non è una categoria della politica ma un atteggiamento tardo-adolescenziale di chi non ha mai fatto gavetta politica", rileva il leader di Italia viva. Alle parole di Conte secondo cui con Iv in coalizione il centrosinistra avrebbe perso ancora più voti,replica: "ha dimezzato i voti dei Cinque stelle delle Europee e fatto perdere Orlando, ancora pontifica? Dovrebbe avere almeno il pudore di riflettere prima di dire queste frasi. Il problema inè che non c'era un centro".

