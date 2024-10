Pertosse fatale, il piccolo Rocco muore dopo 24 giorni di vita (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha resistito appena ventiquattro giorni alla vita, il piccolo Rocco Bonora Meneghello, il neonato di Montebelluna (Treviso) strappato alla famiglia dalla Pertosse. Nato senza complicazioni il 3 ottobre scorso, Rocco aveva trascorso i suoi primi giorni serenamente a casa con mamma e papà . Tuttavia, circa dieci giorni fa, i primi sintomi della malattia hanno fatto capolino, e da quel momento la situazione è precipitata. Inizialmente, la forma di Pertosse non era apparsa preoccupante per i medici, ma in pochi giorni la malattia ha mostrato il suo volto più aggressivo. La situazione si è aggravata al punto da richiedere il trasferimento d’urgenza prima a Vicenza e successivamente all’ospedale di Padova nel disperato tentativo di salvare il piccolo. Purtroppo, domenica 27 ottobre, dopo solo 24 giorni di vita, Rocco è deceduto. Thesocialpost.it - Pertosse fatale, il piccolo Rocco muore dopo 24 giorni di vita Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha resistito appena ventiquattroalla, ilBonora Meneghello, il neonato di Montebelluna (Treviso) strappato alla famiglia dalla. Nato senza complicazioni il 3 ottobre scorso,aveva trascorso i suoi primiserenamente a casa con mamma e papà . Tuttavia, circa diecifa, i primi sintomi della malattia hanno fatto capolino, e da quel momento la situazione è precipitata. Inizialmente, la forma dinon era apparsa preoccupante per i medici, ma in pochila malattia ha mostrato il suo volto più aggressivo. La situazione si è aggravata al punto da richiedere il trasferimento d’urgenza prima a Vicenza e successivamente all’ospedale di Padova nel disperato tentativo di salvare il. Purtroppo, domenica 27 ottobre,solo 24diè deceduto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pertosse fatale, il piccolo Rocco muore dopo solo 24 giorni di vita; TREVISO | PERTOSSE FATALE, IL PICCOLO ROCCO MUORE A 24 GIORNI DALLA NASCITA; Pertosse fatale, il piccolo Rocco muore dopo 24 giorni di vita. Allarme dell'Usl: «Vaccinata solo una mamma su; Il piccolo Rocco ucciso a 25 giorni dalla pertosse; Treviso, muore a causa della pertosse dopo 25 giorni di vita; Tragedia a Montebelluna: il piccolo Rocco e la lotta contro la pertosse; Leggi >>>

Pertosse fatale, il piccolo Rocco muore dopo 24 giorni di vita. Allarme dell'Usl: «Vaccinata solo una mamma su due»

(msn.com)

Ha resistito appena ventiquattro giorni. Tanto è durata la vita del piccolo Rocco Bonora Meneghello, il bimbo ucciso dalla pertosse a Montebelluna (Treviso). Era nato ...

TREVISO | PERTOSSE FATALE, IL PICCOLO ROCCO MUORE A 24 GIORNI DALLA NASCITA

(antennatre.medianordest.it)

Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Bimbo morto di pertosse, allarme dell'Usl: «Vaccinata solo una mamma su due»

(ilgazzettino.it)

MONTEBELLUNA - Dalla ventottesima settimana di gravidanza in poi, solo la metà delle donne si vaccina contro la pertosse. Le altre, invece, dicono di no. La malattia che si è portata via il piccolo ...

Neonato morto di pertosse a Treviso, aveva solo 24 giorni: il consiglio dei medici sul vaccino

(notizie.virgilio.it)

All'ospedale di Montebelluna, vicino Treviso, un neonato è morto di pertosse. I medici raccomandano la vaccinazione ...