Padova, neonata trovata morta: «Forse la madre l’ha annegata nel water» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiama Melissa Russo, ha 29 anni ed è di origine pugliese. È lei la ragazza che ha partorito nella foresteria di un night club una neonata all’interno di un bagno allagato a Piove di Sacco in provincia di Padova. Il pronto soccorso cittadino ha ricevuto una telefonata alle 4,30 del mattino: «Una mia amica ha appena partorito in bagno. Ma la bimba è rimasta incastrata nel water, è sommersa d’acqua». Russo viveva sopra l’appartamento che si trova sotto il night “Serale”, dove lavorava come spogliarellista. È in ospedale ma a suo carico c’è un decreto di fermo per omicidio aggravato dal legame di parentela. E secondo il Corriere della Sera non solo potrebbe aver ucciso la piccola annegandola nel water. Ma avrebbe anche cercato di liberarsi del corpo tirando lo sciacquone e spingendolo con le mani. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si chiama Melissa Russo, ha 29 anni ed è di origine pugliese. È lei la ragazza che ha partorito nella foresteria di un night club unaall’interno di un bagno allagato a Piove di Sacco in provincia di. Il pronto soccorso cittadino ha ricevuto una telefonata alle 4,30 del mattino: «Una mia amica ha appena partorito in bagno. Ma la bimba è rimasta incastrata nel, è sommersa d’acqua». Russo viveva sopra l’appartamento che si trova sotto il night “Serale”, dove lavorava come spogliarellista. È in ospedale ma a suo carico c’è un decreto di fermo per omicidio aggravato dal legame di parentela. E secondo il Corriere della Sera non solo potrebbe aver ucciso la piccola annegandola nel. Ma avrebbe anche cercato di liberarsi del corpo tirando lo sciacquone e spingendolo con le mani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Padova, neonata trovata morta: «Forse la madre l’ha annegata nel water»; Neonata trovata morta a Piove di Sacco: la madre sottoposta a fermo per omicidio aggravato; Neonata trovata morta in un night club a Padova, arrestata la madre 29enne. Gli inquirenti: «Probabile infanti; Neonata morta a Piove di Sacco, fermata la madre per omicidio aggravato; Neonata morta nel dormitorio di un night club a Piove di Sacco, fermata la madre per omicidio; Padova, neonata trovata morta in un night club. Arrestata la madre per omicidio; Leggi >>>

Neonata morta e "gettata" nel water, è stata trovata nell'acqua che traboccava: la madre accusata di averla uccisa dopo il parto

(ilgazzettino.it)

PADOVA - La neonata era nel water, con l’acqua che traboccava. L’hanno trovata così i medici del Suem, arrivati ieri mattina alle 4.30 in un appartamento al primo piano di ...

La bimba nata nel bagno di un night club e trovata morta, l'atroce sospetto sulla mamma

(today.it)

La neonata partorita nei bagni dell'alloggio di servizio di un locale notturno di Piove di Sacco (Padova) sarebbe stata soffocata volontariamente ... ipotizzato da subito l'infanticidio, con la bimba ...

Padova, neonata morta in casa a Piove di Sacco: fermata la madre per omicidio aggravato

(tg24.sky.it)

Ad avvisare i soccorsi è stata la madre, dopo aver partorito la figlia in casa. Secondo gli investigatori e sulla base dei primi rilievi effettuati dai sanitari del 118 sul corpo della vittima, la pic ...

Neonata trovata morta in un night club a Padova, mistero sulle cause. Gli investigatori: «Probabile infanticidio»

(msn.com)

Una neonata di poche ore è morta stamane all’alba, dopo che la madre, un’italiana di 29 anni, l’aveva partorita all’interno di un locale dormitorio a uso delle ...