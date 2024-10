Lapresse.it - Padova, la 29enne fermata per omicidio aggravato ha partorito nel WC

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laha partitorito nel wc dell’appartamento nel retrobottega del night ‘Serale’ a Piove di Sacco, nelno, in cui viveva e “dopo che la bambina già si trovava a testa in giù” ha tirato l’acqua dello sciacquone. È quanto si legge nel fermo perdella donna arrestata nella serata di ieri dai carabinieri di. Sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, la donna ha partito direttamente nel wc, “senza chiedere l’ausilio di organi sanitari né di terze persone”. Lasi trova al momento nell’Ospedale civile di, in attesa dell’interrogatorio di garanzia del gip.