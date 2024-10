"Non dimentichiamo Satnam": iniziativa a Maenza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Non dimentichiamo Satnam". La città di Maenza ha organizzato per domani, giovedì 31 ottobre, una manifestazione in memoria del bracciante indiano morto per le conseguenze di un gravissimo infortunio sul lavoro a giugno scorso in un'azioneda agricola di Borgo Santa Maria.L'evento si terrà a Latinatoday.it - "Non dimentichiamo Satnam": iniziativa a Maenza Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Non". La città diha organizzato per domani, giovedì 31 ottobre, una manifestazione in memoria del bracciante indiano morto per le conseguenze di un gravissimo infortunio sul lavoro a giugno scorso in un'azioneda agricola di Borgo Santa Maria.L'evento si terrà a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "":a Maenza; Leggi >>>

"Non dimentichiamo Satnam": iniziativa a Maenza

(latinatoday.it)

L'evento si terrà domani 31 ottobre in piazza Duomo dove c'è la panchina intitolata al bracciante morto a giugno scorso ...

Latina, la Guardia di Finanza scopre 450 lavoratori irregolari: multe per 480mila euro a 4 cooperative

(roma.corriere.it)

Lavoravano per più ore rispetto ai limiti di legge e ai contratti di categoria, senza il rispetto dei riposi settimanali. Venivano anche pagati con parte della retribuzione in nero ...

Alluvione, non dimentichiamo gli animali

(ilrestodelcarlino.it)

Siamo disperati, andiamo avanti con i nostri sforzi e il nostro volontariato, ma non ce la facciamo più. Chiediamo aiuto perché non sappiamo come fare. In questi giorni l'attenzione è stata ...

Il Papa, la Palestina sta soffrendo attacchi inumani

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Non dimentichiamo la Palestina che sta soffrendo attacchi inumani", "non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tutte le nazioni che sono in guerra".