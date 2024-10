Nei Postamat della provincia di Lecco si può prelevare denaro con lo smartphone (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grande novità nel territorio: Poste Italiane informa che in tutti i 35 Atm Postamat della provincia di Lecco è possibile prelevare contanti senza l'utilizzo della carta elettronica.Con la nuova funzionalità 'cardless', infatti, è sufficiente utilizzare le app 'PostePay' e 'BancoPosta' per Leccotoday.it - Nei Postamat della provincia di Lecco si può prelevare denaro con lo smartphone Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grande novità nel territorio: Poste Italiane informa che in tutti i 35 Atmdiè possibilecontanti senza l'utilizzocarta elettronica.Con la nuova funzionalità 'cardless', infatti, è sufficiente utilizzare le app 'PostePay' e 'BancoPosta' per

