Napoli, Kvaratshelia non si nasconde: «Crediamo allo scudetto. Lukaku? Di lui mi ha sorpreso questo» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del Napoli, sulle possibilità scudetto della squadra di Antonio Conte Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli sul Milan. PRIMO GOL AL MILAN – «Stavo lavorando per questo. La cosa più importante è che la squadra ha vinto, abbiamo dimostrato grande mentalità e penso meritiamo la Calcionews24.com - Napoli, Kvaratshelia non si nasconde: «Crediamo allo scudetto. Lukaku? Di lui mi ha sorpreso questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le parole di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano del, sulle possibilitàdella squadra di Antonio Conte Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Dazn dopo la vittoria delsul Milan. PRIMO GOL AL MILAN – «Stavo lavorando per. La cosa più importante è che la squadra ha vinto, abbiamo dimostrato grande mentalità e penso meritiamo la

