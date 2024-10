MotoGp Malesia, Bagnaia: “Qui sempre veloci, dobbiamo rimanere concentrati” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La MotoGp fa tappa in Malesia. Dopo Phillip Island e Buriran, sarà infatti il Sepang Interational Circuit a ospitare l’ultimo Gran premio fuori dall’Europa, prima del gran finale a Valencia in programma dal 15 al 17 novembre. Lo storico Ducati in Malesia Nelle passate edizioni, in Malesia la Ducati ha trionfato in sette occasioni, nelle più recenti, quelle del ‘22 e ‘23, furono infatti rispettivamente Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini ad avere la meglio a Sepang. L’attuale campione in carica, dopo la vittoria ottenuta sul bagnato in Thailandia, arriva determinato a recuperare ulteriori punti sull’attuale leader della classifica del Motomondiale Jorge Martin. Sport.quotidiano.net - MotoGp Malesia, Bagnaia: “Qui sempre veloci, dobbiamo rimanere concentrati” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lafa tappa in. Dopo Phillip Island e Buriran, sarà infatti il Sepang Interational Circuit a ospitare l’ultimo Gran premio fuori dall’Europa, prima del gran finale a Valencia in programma dal 15 al 17 novembre. Lo storico Ducati inNelle passate edizioni, inla Ducati ha trionfato in sette occasioni, nelle più recenti, quelle del ‘22 e ‘23, furono infatti rispettivamente Francescoed Enea Bastianini ad avere la meglio a Sepang. L’attuale campione in carica, dopo la vittoria ottenuta sul bagnato in Thailandia, arriva determinato a recuperare ulteriori punti sull’attuale leader della classifica del Motomondiale Jorge Martin.

