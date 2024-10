Ilrestodelcarlino.it - Morto il cicloesploratore Orazio Polisini

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per mezzo secolo, in bicicletta ha girato l’Europa, il Medio Oriente, l’America del Sud e proprio qui, verso la Patagonia, nel 1998, è stato il tutor di Jovanotti alla sua prima esperienza da: per, 88 anni, il giro attorno al mondo è finito l’altra notte, quando il cuore ha ceduto mentre era a letto. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 9.15, in duomo. Appena un anno fa era deceduta la moglie, Elsa.era conosciutissimo a Faenza non solo per le sue imprese ciclistiche, ma anche per le sue grandi doti umane di solidarietà, di generosità, sempre pronto ad aiutare anche finanziariamente chiunque si trovasse in difficoltà.