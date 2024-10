Mistermovie.it - Mister Movie | I fratelli Wayans di nuovo insieme per Scary Movie 6

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Dopo quasi due decenni di assenza, isono pronti a riportare sul grande schermo la loro iconica parodia horror.6 è in arrivo e promette di farci ridere come ai vecchi tempi. Isono tornati:6 in lavorazione Preparatevi a una dose di risate: isono pronti a far rivivere la magia di! Dopo quasi due decenni dall’ultimo capitolo della saga, il trio comico è tornato a collaborare per dare vita a unfilm che promette di parodiare le ultime tendenze dell’horror. Una reunion tanto attesa La notizia è stata confermata da Deadline, che ha annunciato l’inizio della produzione di6 per il prossimo anno.