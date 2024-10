Milan-Napoli, Lukaku leader e segna il sesto gol ai rossoneri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri sera Milan-Napoli è finita 0-2 per gli ospiti. Il primo gol azzurro porta la firma di Lukaku, al suo sesto gol contro il Diavolo. Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Lukaku leader e segna il sesto gol ai rossoneri Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri seraè finita 0-2 per gli ospiti. Il primo gol azzurro porta la firma di, al suogol contro il Diavolo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e segna il sesto gol ai rossoneri;0-2: la squadra di Antonio Conte sbanca San Siro cone Kvaratskhelia. Azzurri sempre più in testa; Kvara: “Scudetto? Io e la squadra ci crediamo! Cosa ho detto a: è un, con lui…”; Kvara a Dazn: "Scudetto? Ci credo, possiamo rifarlo.? Chee che persona!"; Pulisic è il. Nell’attesa di Leao…; Antonio Conte dopo-Lecce 1-0: "Buona prestazione.? Non parlo dei singoli, testa al"; Approfondisci ??

Lukaku con Leao dopo Milan-Napoli: «Insieme a te fratello»

(corriere.it)

In gol nella vittoria di San Siro del Napoli sul Milan, Romelu Lukaku ha voluto dedicare un pensiero al suo avversario Rafael Leao, che sta vivendo un periodo difficile, fra panchine, tensioni con Fon ...

Milan-Napoli 0-2, gol e highlights: decidono Lukaku e Kvaratskhelia

(sport.sky.it)

Il Napoli vince ancora, superando il Milan nel big match di San Siro. Apre Lukaku dopo 5’, raddoppia Kvaratskhelia poco prima dell’intervallo, nel momento migliore dei rossoneri. La ripresa si apre co ...

Lukaku carica il Napoli: Spunta un gesto nel tunnel di San Siro

(napolipiu.com)

Lukaku leader nel tunnel di San Siro: il bomber del Napoli carica la squadra prima della sfida contro il Milan ...

Milan-Napoli 0-2, Kvaratskhelia: «Crediamo allo scudetto»

(msn.com)

«Quando Lukaku è arrivato a Napoli gli ho detto che la squadra era pronta a sostenerlo. E lo aveva già capito». Khvicha ...