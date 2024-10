Milan-Napoli, Fonseca si assume le responsabilità del ko. Sulla lotta Scudetto poi spiazza tutti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato nel post-partita di Milan-Napoli 0-2 a 'San Siro'. Il tecnico non ha intenzione di mollare Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Fonseca si assume le responsabilità del ko. Sulla lotta Scudetto poi spiazza tutti Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Paulo, allenatore rossonero, ha parlato nel post-partita di0-2 a 'San Siro'. Il tecnico non ha intenzione di mollare

Milan-Napoli, Fonseca: "Leao? Non c'è conflitto, ma non prego i giocatori"

(sport.sky.it)

L'allenatore del Milan spiega la sconfitta con il Napoli: "Loro hanno avuto due occasioni ... "Nessun conflitto ma non devo pregare i giocatori affinché si impegnino" La differenza l’hanno fatta i gol ...

Milan-Napoli: Conte svela il vero obiettivo, spunta il tweet di ADL. Ma Fonseca crede ancora nello Scudetto

(sport.virgilio.it)

Il Napoli batte 2-0 il Milan e blinda la vetta. Conte: Noi favoriti? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Fonseca recrimina per le chance sprecate.

Perché il Milan ha scelto Fonseca come allenatore, la TV americana non se lo spiega: “Cosa stanno facendo?”

(msn.com)

La stagione finora altalenante del Milan tra campionato e Champions spinge i media ad alcune riflessioni su cosa è andato storto finora ...

Milan-Napoli, Fonseca: "Possiamo lottare per lo scudetto"

(sport.sky.it)

Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto". "Possiamo stare qui a parlare due ore di questo. Se pensiamo alla Serie A, non si può ...